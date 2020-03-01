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01.03.2020 - 12:26 | | TRABZON (AA) -

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.

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