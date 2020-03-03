Kurtar bizi Lucescu

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Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası yeni hoca için arayışlar başladı. Alanyaspor’u çalıştıran Erol Bulut’un yanısıra Alman teknik adam Roger Schmidt de gündeme gelen isimler arasında... Ancak bu adayların dışında yakından tanıdığımız bir isim de oldukça güçlü aday durumunda...

Sarı-lacivertliler Mircea Lucescu’nun kendileri için doğru isim olduğunu düşünüyor. Geçen sezon Phillip Cocu’yu getiren yönetim Hollandalı’nın Türkiye’yi tanımaması sebebiyle sıkıntı yaşadı. Ardından ligi iyi tanıyan Ersun Yanal göreve getirildi. Yanal ile de olmadı.

Şu anki düşünce hem dünya futbolunu iyi bilen hem de Fenerbahçe ve ligi iyi tanıyan bir isimle çalışmak. Bu sayede ligimizi bilen ve uluslararası futbola hakim birinin takımın ihtiyacı olan sistemi kuracağına inanılıyor.

Lucescu’nun yaşı ilerlediği için aynı zamanda sportif direktör olarak da gelecek sezon çalışabileceği ifade edildi. Dolayısıyla 74 yaşındaki futbol adamının teknik adam ve sportif direktör olarak çalışıp ertesi sezon futbol takımında sadece sportif direktör olarak da görev alabileceği bildirildi. Deneyimli futbol adamı Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı. Fenerbahçe’de de benzer bir başarı yaşayıp adını tarihe yazdırmak istediği için bu öneriye sıcak bakıyor.

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