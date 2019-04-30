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30.04.2019 - 02:30 |

Kurtarıcı Adebayor

Adebayor’un tecrübesine güvenen Avcı, hamle oyuncusu olarak Togolu yıldıza inanıyor.

Kurtarıcı Adebayor
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Spor Toto Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken, puan farkı anlamında avantajını azaltan Medipol Başakşehir artık hata yapmak istemiyor. Takım halinde hareket etmek isteyen turuncu-lacivertliler, tecrübeli oyunculardan maksimum verimi almayı hedefliyor.

Bu isimlerin başında Emmanuel Adebayor geliyor. Son haftalarda rakiplerine karşı geri düşen ve maçları çevirmeye çalışan Başakşehir’de yedek kulübesinin katkısı önem taşıyor. Son 4 hafta da benzer bir durumla karşılaşabileceğini bilen teknik direktör Abdullah Avcı özellikle hücum hattındaki oyuncuların aktif rol almasını istiyor.

Adebayor’un tecrübesine güvenen Avcı, hamle oyuncusu olarak Togolu yıldıza inanıyor. Bu sezon 18 maçta 3 gol atıp, 2 asist yapan Adebayor, son 5 maçında da ilginç bir görüntü oluşturdu. Hep ikinci yarılarda sonradan oyuna giren 35 yaşındaki forvet, Abdullah Avcı’nın da kurtarıcı gözüyle baktığı isim oldu.

Son 4 haftada da benzer bir görüntünün olması beklenirken, deneyimli golcüye herkesin güveni tam... Robinho’nun gelmesiyle alternatif isimler arasına kayan Togolu, buna karşın hem takım içinde hem de teknik heyette en güvenilir isimlerden.

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