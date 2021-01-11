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HaberlerTrabzonspor Haberleri Kurul başkanlarından Abdullah Avcı'ya ziyaret!
11.01.2021 - 15:37 | | AA

Kurul başkanlarından Abdullah Avcı'ya ziyaret!

Trabzonspor Kulübünün kurul başkanları, bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avcı'yı ziyarette, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve yönetim danışmanı Ali Kemal Denizci'nin yanı sıra divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen, denetim kurulu başkanı Mahmut Ören, sicil kurulu başkanı Osman Çavuşoğlu, disiplin kurulu başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu, arşiv ve müze kurulu başkanı Mehmet Salih Uzun yer aldı.

Teknik direktör Avcı'ya başarı dileklerini ileten Ali Sürmen, "Zaten başarılarıyla kendini kanıtlamış, herkesin takımında görmek istediği bir antrenörün bizlerle birlikte olmasından dolayı mutluyuz. Sizinle birlikte olmaktan çok keyif aldık. Hep birlikte başarılı günlere gideceğimizi düşünüyoruz. Bu bir beklenti değil, bu başarının gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle size ve ekibinize bir kez daha başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı kurul başkanlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Herkesin istediği antrenör dediniz, şunu da ben ekleyeyim, her antrenör de Trabzonspor'da çalışmak ister. Burada olduğum için ben de çok mutluyum. Tam iki ay oldu Trabzon'a geleli. Bu süreçte bazı iadeiziyaretler yapmayı düşünüyorduk ama maç takviminden dolayı bunları gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki süreçte biz de sizi ziyaret ederiz."

Kurul başkanlarından Abdullah Avcıya ziyaret

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