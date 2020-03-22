Kusursuz kaptan Sosa

Trabzonspor’da hem koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılar hem liglerin ertelenmesi planları sekteye uğrattı. Bordo-mavililerde arka arkaya Sturridge ve Obi Mikel’in vedası ile futbolun bir anda duraksaması zirve yolunda takımın moralini etkiledi.



Ancak kaptan Jose Sosa hem saha içi hem de saha dışında arkadaşlarına liderlik yapmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışı ve Türkiye Kupası yarı finalinde yoluna devam eden Karadeniz ekibinde, Arjantinli futbolcunun varlığı büyük önem taşıyor.



Teknik Direktör Hüseyin Çimşir’e de çok yardım eden Sosa, takımın konsantrasyonunun bozulmaması için ayrıca konuşmalarıyla destek sağlıyor. Takımın kafa olarak kopmamasını isteyen ve maçlar başladığında aynı özveriyle sahaya çıkacaklarını vurgulayan Sosa, yaşanan sürpriz ayrılıkların geride kaldığını belirterek önlerine bakacaklarını takıma yineledi.