Kuzey yıldızları! Sörloth ve Haaland...

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’da bu sezonun en büyük kazançlarından biri Alexander Sörloth oldu. Sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace’tan kiralanan Sörloth, adeta durdurulamıyor. Bu sezon ligde 19 maçta 16 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız, vatandaşı Erling Haaland’la beraber Avrupa’yı sallıyor.

Bu sezon önce Salzburg’da ardından B.Dortmund’da golleriyle coşan 20 yaşındaki Haaland ile Sörloth’un hem kariyer hem fiziksel hem de performans özellikleri çok benziyor. 1.94’lük Sörloth’un ülkesi Norveç’te en başarılı performansı, 2015’te Bodo’da attığı 12 gol. 1.95’lik Haaland da Norveç’te 2018’de Molde’de en fazla 12 gole ulaşmıştı.



Avrupa’ya gittikten sonra açılan iki Norveçli’den Haaland, sezonun ilk yarısında Salzburg’da 16 golü bulurken, Dortmund’da şimdiden 7 gole geldi. Sörloth da ligde 16 golle oynarken, en başarılı dönemini geçiyor. Norveç futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli iki forvet olan yıldız oyuncular, ciddi anlamda ses getirdi. Fiziksel benzerlikleriyle de ilgi çeken Sörloth ve Haaland, kariyerlerinde tek bir şampiyonluğa sahip.



Sörloth, Danimarka’da Midtjylland ile şampiyon olurken, Haaland da Avusturya’da Salzburg’la lig zaferi yaşadı. Şu anda Sörloth’lu Trabzonspor ligde bir maç eksiğiyle 38 puanda dururken, Haaland’lı Dortmund da Bundesliga’da 39 puanda.