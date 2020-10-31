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31.10.2020 - 23:57 |

Kuzeyboru - Fenerbahçe Opet: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Kuzeyboru - Fenerbahçe Opet: 1-3
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: Aksaray 

Hakemler: Yasin Okumuş, Kadir Girente 

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Dilara Yeşil, Gorrel, Arzum Tezcan) 

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Dicle Nur Babat, Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz) 

Setler: 18-25, 25-19, 24-26, 14-25 

Süre: 113 dakika (27, 28, 34, 24)

Kuzeyboru - Fenerbahçe Opet: 1-3

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