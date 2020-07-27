Kuzeyin kralı Sörloth tarihe geçti!

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Sezonun son maçında Kayserispor’u da boş geçmeyen Norveçli santrfor, sadece 2’si penaltıdan olmak üzere 24 golle ligin gol kralı oldu.

Bordo-mavili forma ile sezon başında çıktığı ilk maçta Kasımpaşa’ya gol atan oyuncu, son karşılaşmasında da fileleri havalandırarak tacı taktı.



Trabzonspor, Sörloth’un gol attığı 19 lig maçında 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 42 puan elde etti. 34 lig maçının tamamında forma giyen Sörloth, tüm kulvarlarda 48 maçta oynadı. Hiç sakatlık yaşamadı, kart cezası nedeniyle sadece 1 maç kaçırdı.

Crystal Palace’ta forma şansı bile bulamayan bir oyuncuyken hemen ardından kısa sürede dünyanın tanıdığı bir yıldıza dönüştü. 2019’da tahmini bonservis değeri 6 milyon euroyken Trabzonspor’da bunun üç katına yakın bir artışla değerine değer kattı. Avrupa’nın da en skorer altıncı ismi olmayı başaran 24 yaşındaki forvetin İtalya ve İspanya gibi ülkelerden talipleri oluştu.

Rekor kırdı, izler bıraktı

Sezonun kralı Sörloth, birçok rekoru da kırarak ayakta alkışlandı.

İşte Sörloth’un iz bırakan rekorları:

- Şota Arveladze’nin 28 gollük rekorunu geride bıraktı ve bordo-mavililerle bir sezonda en çok rakip fileleri sarsan yabancı oyuncu unvanını elde etti.

- Gent formasıyla 2000 yılında Belçika’da 30 golle zirveye çıkan Ole Martin Arst’tan sonra, önde gelen liglerde yurt dışında gol kralı olan ilk ve ülke dışında bir ligde bunu başaran 7. Norveçli futbolcu oldu.

- 2017-18 sezonunda Danimarka’nın Midtjylland takımında oynadığı dönemde 15 gol kaydetmişti. En golcü sezonunu iki katından çok artırarak kariyer rekorunu kırdı.

- Türkiye’deki aile rekorunu da geliştirdi. Kendisi gibi santrfor olan babası milli futbolcu Göran, Bursaspor’da 1993-94 sezonunda 4 gol atabilmişti.

Norveç’te ses getirdi

Sörloth’un Süper Lig’de gol kralı olması, ülkesi Norveç’te geniş yankı uyandırdı.

Norveç basınında manşetlere çıkan oyuncunun iyi giden sezona noktayı golle koyduğu ve Süper Lig’deki en skorer isim olarak sezonu tamamladığı duyuruldu.

Sportsbibelen ‘Sörloth kasıp kavurmaya devam etti’ başlıklı bir haber yayınladı. Dagbladet gazetesi ‘Maçı kazandıran golü Sörloth attı’, Aftenposten ise ‘Sörloth, Türkiye’de gol kralı oldu’ ifadelerini kullandı.