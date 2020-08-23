Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı

Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Tesadüfen kazanılan bir şampiyonluğa güzelleme yapmayı kenara bırakıp, Sevilla gibi istikrarlı ve başarılı olmalıyız” diye yazdı.

Bunun üzerine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “UEFA Kupası’nı kazanarak başarısını kutlamak yerine tesadüfe bağlamak, en hafif tabiriyle alın terine ve emeğe yapılan saygısızlıktır” diye yazdı. Prof. Dr. Kuzu gelen tepkiler karşısında tweeti kaldırdı.