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HaberlerGalatasaray Haberleri Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı
23.08.2020 - 07:00 |

Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından Galatasaray’a laf attı, sonra silmek zorunda kaldı.

Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı
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Prof. Dr. Burhan Kuzu, “Tesadüfen kazanılan bir şampiyonluğa güzelleme yapmayı kenara bırakıp, Sevilla gibi istikrarlı ve başarılı olmalıyız” diye yazdı.

Bunun üzerine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “UEFA Kupası’nı kazanarak başarısını kutlamak yerine tesadüfe bağlamak, en hafif tabiriyle alın terine ve emeğe yapılan saygısızlıktır” diye yazdı. Prof. Dr. Kuzu gelen tepkiler karşısında tweeti kaldırdı.

Kuzu’nun UEFA çıkışı kızdırdı

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