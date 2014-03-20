Kweuke '3 Büyükleri' boş geçmeyen tek golcü!

Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken, yeşil-mavili ekibin Kamerunlu forveti, takımının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda birer gol atmayı başardı. Kweuke, ligin 14. haftasında 2-1 mağlubiyetleriyle sona eren Fenerbahçe, 23. haftasında 1-1 biten Galatasaray ve geçen hafta 2-2 berabere sonuçlanan Beşiktaş maçlarında birer gol kaydetti.

Yeşil-mavili takımın Rize'de "üç büyükler" karşısında oynadığı 3 maçı da boş geçmeyen Kamerunlu oyuncu, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında penaltıdan rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe maçında takımını öne geçiren golü atan Kweuke, Galatasaray maçında beraberliği sağladı. Beşiktaş maçında da kendisinin düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı gole çevirerek maçta dengeyi sağladı.

Kweuke, ligin ilk 4 maçında Çek Cumhuriyeti'nde Sparta Prag'da oynadığı dönemde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 4 maç görev yapamadı. Ligin beşinci haftasında Bursaspor maçı ile ilk kez Süper Lig'de görev alan Kweuke, ligin 9. haftasında Eskişehirspor maçında sakatlanarak takımını bir ay daha yalnız bıraktı. Ligde 25 maç sonunda bin 224 dakika görev yapan Kweuke, sadece 9 maçta 90 dakika görev yapabildi.

Ligin ikinci yarısı ile sakatlıktan kurtulan ve çıkış yakalayan Kweuke, ilk yarıda 2 gol atabilirken, ikinci yarıda attığı 5 golle gol sayısını 7'ye yükseltti.

"Takım kazandıkça ben de kazanacağım"

Kweuke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında şanssızlıklar yaşadığını belirterek, "Ligin başında 4 maçlık cezam nedeniyle forma giyemedim. Form tutmaya başladığım zaman sakatlandım. Eğer görev alsaydım takıma çok daha fazla katkım olacağına inanıyorum ama artık geride kaldı. Önümüzdeki dönemde iyi işler yapmak istiyorum" dedi.

Büyük takımlara gol atmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kweuke, "Elbette Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara gol atmak güzel ama daha da önemlisi takımım için gol atmak ve puan kazandırmak. Benim için en önemli duygu takımın kazanması ve iyi yerlere gelmesi. Takım kazandıkça ben de kazanacağım ve iyi olacağım. Amacımız bir an önce üst sıralara çıkmak bunun için çabalıyoruz" diye konuştu.

Hafta sonu Eskişehirspor ile oynayacaklarını dile getiren Kweuke, mutlak kazanmak zorunda oldukları bir maça çıkacaklarını sözlerine ekledi.