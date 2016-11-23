Kweuke 5 yıllığına Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR Rizespor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek forvet oyuncusu Leonard Kweuke ve defans oyuncusu Orhan Ovacıklı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kweuke ve Orhan ile teknik direktör Hikmet Karaman, yöneticiler Ömer Faruk Ofluoğlu ve Saffet Mete katıldı. Çaykur Rizespor As Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu, kulübün iki kaptanı ile sözleşme uzattıklarını belirterek, "Bizim için ikisi de çok değerli. Hocamızın raporu doğrultusunda sözleşme uzattık. Kendileriyle anlaşmaya vardık. Teknik ekip olarak devrim yapıldı. Zaman zaman zorluklar olabilir ama çok iyi işler yapacağız. Sezon sonunda herkes bunu görecek" dedi.

KARAMAN: ÇOK ANLAYIŞLI DAVRANDILAR



Teknik Direktör Hikmet Karaman ise, takımın iki önemli oyuncusunun sezon sonunu beklemeden sözleşme yenilediğini belirterek, "Leonard kulübümüzün ve şehrin önemli sembollerinden biri. Çok anlayışlı davrandı. Hem fedakarlık yaptı, hem de anlayışlı davrandı. Ciddi teklifler almasına rağmen Rizespor'u kabul etti. Orhan ise doğum gününde sözleşmesini uzatıyor. Herkese nasip olmaz. Kendisine hayırlı olsun" dedi.

KWEUKE: EVDE VE TAKIMDA KALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM



Leonard Kweuke de, evinde ve takımda kaldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Gitmek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Burada kalacağıma inanıyordum. 4 yılın ardından 5 yıl daha devam edeceğim. Futboldan sonra projelerimiz var. Bunu başkanım ve hocamızla konuştuk. İlerleyen zamanlarda paylaşabiliriz. Burada olmak benim için çok değerli. Taraftarlarımızın bize desteğini biliyoruz" dedi.

ORHAN: AYRILMAK DÜŞÜNCEM YOKTU



Orhan'da, "Rize'den ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Rize benim memleketim. Bu tesis, bu kulüp benim hayalimdi. Hocamız, yönetimimiz, taraftarlar beni burada görmek istedikleri sürece burada olacağım. Bu şehir, bu takım benim hayalim. Bu tesislerin önünden geçerken buranın hayallerini kuran futbolcuydum. Benim için sürenin hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.