Kweuke açıkladı: Gelecek yıl...

Kasımpaşa ile zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Kweuke, "Rakibimizle puanlarımız birbirine yakın. İki takımda alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Milli maç arası ve Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırı sonrası lige verilen aralarda tempomuz düştü. Tempoyu tekrar yakalamaya çalışıyoruz. Maçlar üst üste geldikçe daha iyi olacağız. Umarım Kasımpaşa maçında en iyi soncu alırız" dedi.

"GOL ATMAK ÖNEMLİ AMA POZİSYONA DA GİRMEK ÖNEMLİ"

İstanbul Başakşehir maçında kaçırdığı ve attığı golü değerlendiren Kweuke, "Gol atmak önemli ama pozisyonlara girmekte önemli. Bu yılki hedefim takımımın en üst sıralarda ligi bitirmesidir. Ben buna gollerimle katkıda bulunabilirsem mutlu olacağım. Ama en önemlisi takımımın ligi en üst sıralarda bitirmesidir" ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL HEDEFİNİ AÇIKLADI

Gelecek yıl Çaykur Rizespor'da olup olmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Kweuke, "Şu anda Rizespor'un futbolcusuyum. Gelecek yıl hocamızında buradaki mevcudiyeti ile küme düşmeye değil daha üst sıralara en az orta sıralara oynayacak bir takım olacağız. Ligde çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Ancak her futbolcunun hayalinde bulunduğu takımın daha üstündeki takımlarda olmak vardır" dedi.