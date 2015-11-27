Spor Toto Süper Lig'de Torku Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, rakiplerinin kalecisi Serkan Kırıntılı'yı geçmeyi başaramadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaman, ilk yarının istedikleri gibi geçmediğini belirterek, "Özellikle ikinci yarıda etkili ve çok gol pozisyonumuz var. Kaleci Serkan Kırıntılı geçen sezon bizim kalecimizdi. Itandje ise bir dönem Konyaspor'da görev yapmıştı. Kaleci Serkan'ı tebrik etmek lazım. Serkan ikinci yarıda iyi yer tutup çok net golleri çıkardı" diye konuştu.

Torku Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu anlatan Karaman, "Maç boyunca mücadelenin içinde iyi yer aldık. Kazanmak isterdik ama sonuçta ortaya konan oyun ve yardımlaşmadan memnunum. Oyun içerisinde eksiklikler bizi zorladı ama ikinci yarı istediklerimiz oldu. Sadece golü bulamadık" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, maçta çok net pozisyonlardan yararlanamadıklarını vurgulayarak, "Bugün girilen pozisyonlarda son paslar iyi atılsa işler çok farklı olabilirdi. Kweuke ve Chevalier'in pozisyonları çok iyi. Torku Konyaspor 12 hafta sonunda ligde açık ara en çok koşan takım, pozisyon vermedik. Girdiğimiz pozisyonları atamadık ama ilerleyen maçlarda bunu puana çevireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Kweuke Avrupa'ya gidebilir"

Hikmet Karaman, Kweuke'nin gol kaçırmasına rağmen Türkiye'nin en değerli forvetlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kweuke bütün kulüplerin dikkatinde ve maçlarda çok önemli önlemler alıyorlar. Baskı altında en iyisini vermeye çalışıyor. Performansı yükselerek devam ederse Avrupa'ya gidebilir. Biz ise onun kalmasını istiyoruz. Rize ve Karadeniz onu çok seviyor. Biz onun burada olmasından mutluyuz. İnşallah öyle de devam eder."

Aykut Kocaman: "Çaykur Rizespor kendi oyununu bize dayattı"

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Çaykur Rizespor deplasmanında alınan puanın iyi olduğunu söyledi.

Sonuç üzerinden bakıldığında mutlu olduklarının altını çizen Kocaman, "Takım adına mutluyuz. Şikayet edecek durum yok. İki takımın kendi özellikleri var. Rakibin topu bize bırakacağı belliydi. Top bizdeydi ama biz biraz daha sabırlı oynamayı ve üçüncü bölgeye iyi geçmeyi başarmalıydık" dedi.

İkinci yarı çok top kaybı yaptıklarını ve hızlı hücumlara yakalandıklarını kaydeden Aykut Kocaman, şöyle devam etti:

"Her iki takım daha çok gol aramaya başladı. İkinci yarıda Çaykur Rizespor kendi oyununu bize dayattı ve top kayıplarımız arttı. Top kayıplarından üç net pozisyonun gol olmaması futbol şansı ve Serkan'ın başarısıydı. Buna bakıldığında bir puan sevindirici."