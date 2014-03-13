Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Kweuke: Beşiktaş maçı çok zor
13.03.2014 - 15:29 | | RİZE (AA)

Kweuke: Beşiktaş maçı çok zor

Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Kweuke, "Amaçları şampiyonluk olan Beşiktaş'a karşı çok zor bir maç oynayacağız" dedi.

Kweuke: Beşiktaş maçı çok zor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de sahasında 15 Mart Cumartesi Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker yönetimindeki antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Ahmet Görkem Görk, Liban Abdi, Deniz Kadah katılmadı, Engin Baytar takımdan ayrı salonda çalışırken Eren Albayrak ise takımdan ayrı koştu. Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman, 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekipte son iki maçta attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken Leonard Kweuke, "Amaçları şampiyonluk olan Beşiktaş'a karşı çok zor bir maç oynayacağız. Son haftalarda ben de gol attığım için mutluyum ama takım adına daha çok mutluyum. Halen eksiklerimiz var ve çok çalışmamız gerektiğini ibliyoruz. Bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor" dedi.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber