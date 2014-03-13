Kweuke: Beşiktaş maçı çok zor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında 15 Mart Cumartesi Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker yönetimindeki antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Ahmet Görkem Görk, Liban Abdi, Deniz Kadah katılmadı, Engin Baytar takımdan ayrı salonda çalışırken Eren Albayrak ise takımdan ayrı koştu. Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman, 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekipte son iki maçta attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken Leonard Kweuke, "Amaçları şampiyonluk olan Beşiktaş'a karşı çok zor bir maç oynayacağız. Son haftalarda ben de gol attığım için mutluyum ama takım adına daha çok mutluyum. Halen eksiklerimiz var ve çok çalışmamız gerektiğini ibliyoruz. Bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor" dedi.