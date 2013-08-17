Kweuke: Burak Yılmaz'la oynama şansını kaçırdım

Çaykur Rizespor'un bu sezon Sparta Prag'tan kadrosuna kattığı Leonard Kweuke, Eurosport'a konuştu. Çek Cumhuriyeti Ligi'nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kweuke, Alper Aslan'ın sorularını yanıtladı. Üstün hava topu yeteneği ve hırçın tavırlarıyla yanınan Kamerunlu futbolcu, daha önce Süper Lig'den teklif aldığını açıkladı.

Kweuke, Süper Lig'de birçok yıldız olduğunu ve Türkiye'de Drogba gibi bir efsanenin oynamasından dolayı Türk futbol severlerin çok şanslı olduğunu vurguladı. Webo, Emenike, Sow ve Kalu Uche gibi isimlerin de Afrika'nın en önemli gurur kaynakları olduğunu da belirtti. Kamerunlu golcü, Sparta Prag forması giyerken Trabzonspor Kulübü'nin kendisini ısrarla istediğini vurguladı. Hatta 2 sezon önce Sadri Şener'in Çek Cumhuriyeti'ne kadar gelerek kendisini istediğini ancak transferinin gerçekleşmediğini söyledi. Yine Nuri Albayrak döneminde Trabzonspor'un kapısından döndüğünü belirten Kweuke, Burak Yılmaz ile birlikte oynamayı da istediğini dile getirdi.

Tam bir Play Station hastası olduğunu açıklayan Kweuke, Türkiye'nin artık Avrupa'ya açılan bir pencere değil, Avrupa'nın tam ortası olduğunu da belirtti. Kamerunlu futbolcu, "Çek Cumhuriyeti'nden en çok transfer yapan ülke neredeyse Türkiye, her yıl onlarca futbolcu buraya geliyor. Ancak burası sığınılacak bir liman değil, Avrupa'nın tam ortası. Son 2-3 sezondur da en önemli transferlerin yapıldığı bir futbol ülkesi" dedi.

(Eurosport)