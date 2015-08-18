Kweuke, Bursaspor'un teklifini duyunca...

Çaykur Rizespor'un Gençlerbirliği'ni 3-2 yendiği maça, Kamerunlu oyuncu Kweuke ile Teknik Direktör Hikmet Karaman arasında yaşanan olaylar maça damga vurdu. Maçın son dakikalarında kazanılan penaltıda, takımın yeni penaltıcısı olarak belirlenen Deniz Kadah topun başına gelmiş, Kweuke zorla topu alıp atışı gole çevirdikten sonra Karaman'ın üzerine yürümek istemişti. Arkadaşlarının zorla sakinleştirdiği oyuncu, son anlarda bir gol daha atıp takımına 3 puan getiren isim olmuştu.

CEP TELEFONUYLA TOPLANTI

Bu olayın perde arkası, 10 gün önceye dayanıyor. Menajeri aracılığıyla Bursaspor'un kendisine yaptığı teklife yeşil-mavili yönetimin olumsuz yanıt vermesinin ardından, Kamerunlu oyuncunun tavırlarının değiştiği, antrenmanlara geç gelmeye başladığı, hatta toplantılarında bile elinden cep telefonunu bırakmayarak tavırlı hareketlerde bulunduğu iddia edildi.

Gençlerbirliği maçının ardından arkadaşlarına, "Bir daha kimse benden topu almasın, yoksa hepinizi..." diye küfür ettiği de kaydedilen Kweuke'nin bütün bunları takımdan ayrılmak için kasıtlı olarak yaptığı belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Bu arada ilginç bir tesadüf; Kweuke geçen sezon da aynı hareketi yapmış, ikinci yarıda oynanan Bursaspor maçında penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Deniz'den zorla topu alarak atışı kullanmış ancak o zaman değerlendirememişti. O olayın ardından takımın yeni penaltıcısı olarak Deniz Kadah olarak belirlenmişti.

Gelişmelerin ardından, kendilerine küfür ettiği için oyuncuların Kweuke'ye tepkili olduğu belirtildi. Dün kafileyle birlikte Rize'ye giden oyuncunun teknik heyet ve arkadaşlarından özür dilemediği, takımdan ayrı tek başına çalışacağı, hafta içi yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında hakkında karar verileceği belirtildi.

KIVANÇ'IN KASIMPAŞA AŞKI!

Çaykur Rizespor'da kaptan Kıvanç Karakaş'ın ayrılmak için yönetime başvurduğu öğrenildi. Daha önce aldığı ücrette istediği 2 ayrı iyileştirmenin de kabul edildiği öğrenilen Kıvanç'ın, üçüncü kez aynı teklifi ilettiği ancak bu kez yönetimin ret yanıtı verdiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da yaşayan eşinin hamile olduğunu belirten orta saha oyuncusunun, Kasımpaşa'nın kendisine teklifi olduğunu ve ayrılmak istediği kaydedildi. Yönetimin de oyuncuya olur yanıtı verdiği kaydedildi.