Kweuke, Çaykur Rizespor'a hayat verdi!

Kamerunlu futbolcu, attığı 2 golle Spor Toto Süper Lig'de 9 puanla 10'uncu sırada yer alan yeşil-mavili takımına 6 puan kazandırak önemli katkı sağladı.

Ligin 5'inci haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynanılan karşılaşmanın 83. dakikasında attığı golle takımının 2-1 kazanmasını sağlayan Kweuke, son haftadaki Sivasspor maçının 87. dakikasında da takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Sakatlıktan kurtulan ve Kamerun milli takımında da forma şansı bulmaya başlayan Kweuke, geçen sezon Karadeniz temsilcisinde 25 maçta 11 gol atmıştı. Kweuke ayrıca, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atma başarısı gösteren takımın tek futbolcusu olmuştu.

Ferah: "Ondan daha fazla şeyler bekliyoruz"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kweuke'nin geçen sezon 5 maçlık cezası ve sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamamasına rağmen, yüksek performansla kalitesini gösterdiğini ve 25 maçta 11 gol atmayı başardığını söyledi.

Kweuke'nin bu yıl çok daha iyi işler yapacağına inandıklarını ve performansından memnun olduklarını ifade eden Ferah, "Lige istediğimiz gibi başlayamadık ama son haftalarda toparlanarak üst sıralara çıkmaya başladık. Sakatlıkların çokluğu oyun sistemimizi etkilese de her geçen hafta bizim lehimize olacaktır" diye konuştu.

Kweuke'nin takımın önemli parçalarından biri olduğunu anlatan Ferah, şunları kaydetti:

"Kweuke, geçen sezon sakatlığını atlattıktan sonra attığı goller ve etkili futboluyla ön plana çıktı. Bu sezonda iyi işler yapmaya başladı ama ondan daha fazla şeyler bekliyoruz. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Kweuke, takım arkadaşlarının katkısı ile geçen sezonki gol sayısının üzerine ulaşacaktır."

Ferah, gelecek haftalarda takım halinde daha güçlü performans ortaya koyarak yollarına devam edeceklerini belirtti.