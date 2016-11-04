Kweuke: "Cumhurbaşkanı Erdoğan beni tebrik etti"

Yeşil mavili takımın 4 yıl önce Sparta Prag'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Leonard Kweuke, DHA’ya (Doğan Haber Ajansı) açıklamalarda bulundu. Sakatlık döneminin ardından yeniden sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kweuke, gol attıkça mutluluğunun daha da arttığını söyledi. Takımına yaptığı katkının önemli olduğuna dikkat çeken Kweuke, şöyle konuştu:

"ÖNCELİĞİM RİZESPOR"

"Henüz tam olarak hazır değilim. Hızla geri dönmek için risk almak istemiyorum. Yavaş yavaş çalışarak hazır hale gelmeye çalışıyorum. Çaykur Rizespor'la sözleşmem sezon sonunda sona erecek. Artık Rize’yi kendi evim ve ailem olarak görüyorum. Bu konuda başkanla görüştüm. Transferde önceliğimin Çaykur Rizespor olacağını herkes bilmeli. Bir sakatlık dönemi yaşadığım için şu ana kadar herhangi bir transfer teklifi de almadım. Ancak ben işime odaklanıyorum. Takımımın başarısı için sahaya çıkıyorum. Bundan başka bir şey de düşünmüyorum."

"KARAMAN ÇOK YARDIMCI OLDU"

Attığı gollerden sonra yedek kulübesine koşarak sarıldığı teknik direktörü Hikmet Karaman’ın kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Kweuke, "Bana çok yardımcı oldu. Hele de sakat olduğum 8 ay boyunca. Her zaman arkamda olduğunu gösterdi. Onun için gol attığımda gidip hocama koşuyorum" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Çaykur Rizesporlu taraftarların da sürekli olarak kendisine destek olduğunu ifade eden Kweuke, “Onlar, büyük bir teşekkürü hak ediyor. Stadyuma gelerek bizi desteklemelerini ve arkamızda durmalarını istiyorum. Sahada elimizden gelen en iyi performansı göstererek mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"3 PUAN HEDEFLİYORUZ"

Ligde oynayacakları Adanaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kweuke, "Adanaspor ligin yeni takımı. Biz ise 3 maçtır yenilmiyoruz. Önemli bir maça çıkacağız. 3 puan almak istiyoruz. Bunu başarırsak ligde üst sıralara çıkarız" dedi.

"CUMHURBAŞKANI KUTLADI"

Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon ettiği teknik direktör Hikmet Karaman’ın kendisini cumhurbaşkanı ile görüştürdüğünü açıklayan Kweuke, şöyle devam etti:

"Kendi ülkemin Cumhurbaşkanı ile hiç görüşme fırsatım olmadı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum ve çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi ile görüşmek sevindirici. Performansım için beni tebrik etti. Geçen yıl bir defa daha görüşmüştük."

72 MAÇTA 37 GOL

Çek Cumhuriyeti’nin Sparta Prag takımından transfer edilenr Leonard Kweuke, yeşil mavili forma altında çıktığı 72 maçta 37 gol attı. Kweuke, profesyonel kariyeri boyunca çıktığı 220 maçta 88 gol atma başarısı gösterdi.