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08.02.2016 - 15:10 | | Muhammet KAÇAR / RİZE,(DHA)

Kweuke en az 3 hafta yok

Çaykur Rizespor'un 2'nci yarının ilk maçında Gençlerbirliği'ne attığı golden sonra yaşanan sevinç gösterisi sırasında 2 hafta önce sakatlanan Leonard Kweuke'nin en az 3 hafta daha forma giyemeyeceği açıklandı.

Kweuke en az 3 hafta yok
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Gençlerbirliği maçının 65'inci dakikasında attığı penaltı golü sonrası takım arkadaşı Sylvestre ile yaşadığı sevinç gösterisi sırasında sakatlanan Kweuke'den kötü haber geldi.

"3 HAFTA DAHA BEKLEYECEĞİZ"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ligde 10 golü bulunan Kweuke'nin en az 3 hafta daha forma giymesinin zor olduğunu belirtti, şunları söyledi:

"Daha önce de darbeye bağlı bir ağrısı vardı. Gol sevincinde sakatlandı. Hem o maçta oyundan çıktı ve kazanacağımız maçı kaybettik, hem de sonraki iki hafta forma giyemedi. Takımımızın önemli oyuncusu olan Kweuke'nin yokluğunda mecburen farklı oyun anlayışına geçtik. Yeni bir oyun planlaması yapmak zorunda kaldık. En kısa sürede takıma dönmesini bekliyoruz. Ancak en az 3 hafta daha bekleyeceğiz."

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