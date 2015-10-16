Kweuke:"Hedefim Gomez'i geçmek"

Ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşma gol krallığı yarışında 6 golle zirvede yer alan Kweuke ve Gomez'i de karşı karşıya getirecek. Çaykur Rizespor'da 14 golün 6'sını atan Kweuke, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırmak istediğini belirtti. Beşiktaş karşısında 3 puan hedeflediklerini vurgulayan Kweuke, bu konuda şöyle konuştu:

"Bu sezon deplasmanda oynadığımız 3 maçtan 1 galibiyet 2 beraberlik aldık. Bu haftaki rakibimiz Beşiktaş ligin lideri. Kaliteli oyunculara sahip.

Bizde lige iyi başladık. Son maçımızda sahamızda Bursaspor'a mağlup olduk. Bu bizim için şansızlıktı. Sahamızda kaybettiğimiz puanın telafisini deplasmanda yapmak istiyoruz. Futbolun doğrularını yaparsak, Beşiktaş'ı İstanbul' da yener ve döneriz. Bunu başaracak güce de fazlasıyla sahibiz. Rakip fileleri havalandırarak takımımın kazanmasını sağlamak ve gol sayımı artırmak istiyorum."

KARAMAN'DAN OYUNCULARINA UYARI

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, zorlu karşılaşma öncesi oyuncularını uyardı. Futbolcularına karşılaşmanın önemini anlatan Hikmet Karaman, bireysel değil takım oyununa yönelmelerini istedi. Saha içerisinde yardımlaşmanın önemini anlatan Karaman, 90 dakika sahaya yansıtacakları mücadele ile istenen sonucu alacaklarına inandıklarını vurguladı.

METE: "MAÇA HAZIRIZ"

Yönetici Saffet Mete'de Beşiktaş'ın üretken ve çok gol atan bir ekip olduğuna dikkat çekti, "Biz de rakibimiz gibi iyi mücadele ediyoruz. Takımımız deplasmanlarda da üst düzey performans sergiliyor. Beşiktaş karşısında istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyoruz. Bunun için hazırız" dedi.