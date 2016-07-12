Kweuke kardeşi ile birlikte çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.



İzinli olan Charles Itandje antrenmana katılmazken, dünkü idmanda sakatlanan Oğulcan Çağlayan takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi.



Kamerunlu tecrübeli golcü Kweuke ise kardeşi Paul Kweuke ile birlikte fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.