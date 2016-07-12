Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Kweuke kardeşi ile birlikte çalıştı
12.07.2016 - 13:48 | | AA

Kweuke kardeşi ile birlikte çalıştı

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Kweuke kardeşi ile birlikte çalıştı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

İzinli olan Charles Itandje antrenmana katılmazken, dünkü idmanda sakatlanan Oğulcan Çağlayan takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi.

Kamerunlu tecrübeli golcü Kweuke ise kardeşi Paul Kweuke ile birlikte fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber