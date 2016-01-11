Kweuke: "Resmi teklif almadım, sezon sonuna kadar buradayım"

Çek Cumhuriyetinin Sparta Prag takımından geldiği Çaykur Rizespor'da 3'üncü sezonunda yeşil mavili forma altında 33 gole ulaşan Leonard Kweuke, devre arasında Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları ile ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Transfer işleri ile ilgilenmediğini, konuyu menajerinin takip ettiğini ifade eden Kweuke, "Çaykur Rizespor'un başarısı için çalışıyorum. Galatasaray'dan bana iletilmiş bir teklif yok. Sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'dayım" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR KARAMAN: YAZILANLARI HAYRETLE OKUYORUM

Kweuke transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Hikmet Karaman ise, "Bende yazılanları hayretle okuyorum. Mustafa Denizli ile ne zaman Kweuke konusunu konuştuğumu kendi kendime soruyorum. Sinan Gümüş'le ilgili yazılanlar var. Bu ben miyim diyorum. Böyle bir şey ne konuştum, ne de haberim var. Uzaktan yakından ilgisi yok. Birileri birşeyler yazıyor" diye konuştu.

"TAKIMA ACİLEN ORTA SAHA OYUNCUSU LAZIM"

Yapılacak transferler ilgili değerlendirmelerde bulunan, stoper ve orta saha oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden Karaman şunları söyledi:

"Orta saha oyuncusunu çok acil almalıyız. Bu transferi kalp nakli gibi düşünmeliyiz. Suni teneffüsle olmaz. Takımı oynatan, iyi korner, frikik, ölü topları iyi kullanabilen özellikte bir oyuncuyu paradan fedakarlık yaparak almamız lazım. Ligde altımızdaki takımlar küme düşmek istemiyor ve transferler yapıyor. Yapacakları takviyelerle bizimle yarışmak istiyorlar. Biz bu yarışma içerisinde yerimizde sayarsak arkadakiler gelir seni geçer, ne olduğunu bile anlamazsın. Teşhisi yaptık. Bu takıma orta saha oyuncusu almak zorundayız. Teşhisi yaptık ve tedaviyi uygulamamız lazım. Teşhisi yap, tedaviyi uygulama. O zaman bu iş olmaz. Lig başlarken bu oyuncunun takımda olması lazım. Türkiye'deki transferler maalesef son güne kadar sürüyor. Lig maçına kadar bunu halledersek başarımız olur."