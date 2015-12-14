Kweuke, Rizespor tarihine geçti

Trabzonspor karşısında attığı golle Çaykur Rizespor formasıyla resmi maçlarda 33'üncü golüne ulaşan Leonard Kweuke, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını elde etti.

Bu sezon ligdeki 9'uncu golünü kaydeden ve gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Kamerunlu futbolcu, 2000-2004 yılları arasında toplamda 106 resmi maçta görev alarak 32 gol atma başarısı gösteren Emmanuel Tetteh'i geride bırakıp bu alanda zirveye yerleşti.

Tetteh, 2000-2001 sezonunda transfer olduğu Karadeniz temsilcisinde ilk sezonda 35 resmi maçta 13 gol atma başarısı göstermiş, 2001-2002 sezonunda ise 34 maçta yine 13 golle takımına katkı vermişti. Tetteh, 2003-2004 sezonunda kendisinden beklenen katkının uzağında kalmış 25 maçta 4 gol atarken, bir sonraki sezonda ise 12 maçta 2 golde kalmıştı.

Ganalı forvet toplamda yeşil-mavili forma ile 106 maçta 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 32 gol atıp kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcu özelliğini 11 yıldır elinde bulunduruyordu.

Çaykur Rizespor'da istikralı bir grafik çizen Kamerunlu golcü Kweuke, Tetteh'i 71 maç sonunda geride bırakmayı başardı. 2013-2014 sezonunda transfer olduğu yeşil-mavili ekipte ilk sezon 25 maçta 11 gol atan Kamerunlu golcü, 2014-2015 sezonunda 31 maç sonunda 1'i kupada toplamda 13 gol kaydetti. Bu sezon ligde geride kalan 15 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Kweuke, Trabzonspor karşısında 41. dakikada bulduğu golle gol sayısını 9'a çıkardı. Kweuke, böylece toplamda 33 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncu unvanını eline geçirdi.

"Çok mutluyum"

Kamerunlu golcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu başarıyı yakalamanın kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Bunu başardığım için çok mutluyum. Çok çalışmam ve iyi bir performans yakalamam gerektiğini biliyordum. Çak çalışıp bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum" dedi.

Kendisini Çaykur Rizespor'da geliştirdiğini vurgulayan Kweuke, "Tanrı'nın yardımıyla sakatlık yaşamadan iyi bir sezona girdim. Her idman sonrası hocam ile özel çalışmalar yapıyoruz. İyi bir çalışma ile daha da yukarı çıkmak için çabalıyoruz. Arzularım hep daha yukarısı. Bende bu bilinçle takımıma katkı sağlamayı hedefliyorum" diye konuştu.

Kweuke, her maç gol atmak için çabaladığının altını çizerek, "İşimi en iyi yapamaya çalışıyorum. Her maç skor katkısı yapmaya çalışıyorum. Gol atmak kolay değil. Benim ilk hedefim takıma yardım etmek" şeklinde konuştu.

"Herkes beni sahiplendi"

Çaykur Rizespor'da forma giymekten mutlu olduğunu ifade eden Kweuke, transfer söylentileri konusunda da şunları kaydetti: "Şehir, takım, yönetim, hocalarım herkes beni sahiplendi. Ben de bu şehri çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Eğer bir gün bir şey olacaksa bunu konuşabiliriz. İki taraf için faydalı olursa konuşulabilir ama benim için çok zor olur. Ben burayı çok seviyorum ve çok mutluyum, burada kalabilirim. Bütün kalbimle taraftarın yanındayım. Bu işin doğasında da kendini geliştirip daha da ilerisi var. Bunu bilmeleri gerekiyor. Benim bütün kalbim Rizespor taraftarıyla."

Kweuke, hayallerinde Manchester City'de oynamak olduğunu ancak bunun çok zor gerçekleşeceğini bildiğini sözlerine ekledi.