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16.11.2016 - 16:50 | | AA

Kweuke trafik kazası geçirdi

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke, trafik kazası geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kweuke, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kaza sırasında otomobilin hava yastıkları açıldı. Kamerunlu forvet, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kweuke trafik kazası geçirdi
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Kweuke trafik kazası geçirdi
Kweuke trafik kazası geçirdi
Kweuke trafik kazası geçirdi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke, trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine giden Kweuke'nin kullandığı 53 DY 010 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Rize Valiliği karşısında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sırasında otomobilin hava yastıkları açıldı. Kamerunlu forvet, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kweuke'nin sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, tedbir amacıyla müşahede altına alındığı kaydedildi.

Kazanın, golcü oyuncunun saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenman için Mehmet Cengiz Tesisleri'ne giderken meydana geldiği öğrenildi.

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