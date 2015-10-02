Kweuke'den eleştirilere cevap geldi!

Çaykur Rizesporlu futbolcular Kweuke ve Ahmet İlhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor’un çok konuşulan futbolcusu Kweuke, yaptığı açıklamada, “Öncelikle ben yalan söyleyen bir futbolcu değilim. Güçle oynamayı seven bir karakterim var. Kalecinin öyle bir hamle yapacağını biliyordum. Güce ihtiyacım vardı, güç kazanmak için koştum. Hamlesini hissedince dengem bozuldu düştüm. Kalecinin o hamleyi yapacağını anlayınca koştum. Gücümü kullandım ve kalecinin hamlesi düşmeme neden oldu. Hakemin istifa etmesi üzücü bir şey. Başka bir şey söyleyemem. Penaltıyı kazandığımızda çok mutlu oldum. Penaltıyı atanı maç öncesi belirleriz. Hocamız beni tercih etmişti. Penaltıyı kullanım ve gol oldu” dedi.

Kweuke, geçtiğimiz sezona kıyasla bu sezon kendi performansının daha iyi olduğunu ifade ederek, “Geçen sezondan bu yana hazırlık kampı geçirmemiştim. Fit hissetmiyordum kendimi. Bu sezon öncesi kapmada katıldım. Nedenle kendimi geçen sezona kıyasla çok daha hazır hissediyorum. Gol kralı olmak her forvetin hayalidir. Çok çalışmamız lazım. Çok daha iyi bir başlangıç yaptık. Uyum çok daha iyi. Çalıştıkça maç esnasında bazı şeyler daha kolay oluyor. Bol gol atmamın nedeni çok çalışmamızdan kaynaklanıyor“ diye konuştu.

Kweuke, Bursa maçını kazanmak istediklerini de belirterek, “Şimdiye kadar Bursa’nın tüm maçlarını takip ettim. Şunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir takıma ve oyunculara sahipler. Şansımızı yüksek görüyorum. Kazanacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ BİR UYUMUMUZ VAR"

Çaykur Rizesporlu futbolcu Ahmet İlhan ise takımda uyumun üst düzeyde olduğunu söyledi. Ahmet İlhan “Ligin namağlup tek takımıyız. Rize’de çok iyi bir ortamımız var. Dostluk ve beraberlik açısından güzel şeyler oluyor. Yerlisinden yabancısına birbiri ile uyumlu bir ekibimiz var. Rizespor olarak lige iyi bir başlangıç yaptık. Bunda herkesin emeği var. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bursaspor maçı var aynen devam edip iyi bir skor ile ayrılıp formumuzu devam ettirmek istiyoruz. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Zaaflarını ve iyi noktalarını biliyoruz. Bunlara çalışıyoruz. Yabancı oyuncuları fazla. İyi oyunculardan oluşan bir ekibi var. Ancak iyi oyuncu yeterli olmuyor. İyi bir uyum da gerekli. Biz bu uyumu sağladık. İnşallah iyi bir futbolla galip geliriz. Artık yukarılarda oynamak istiyoruz. Kasımpaşa maçında taraftarımızın sesi ev sahibi ekipten fazla çıktı. Yukarıdaki konumumuzu koruyabilmek için taraftar desteği şart. Bursa maçında da taraftarımızın bizi desteklemelerini istiyoruz. Bursa’ya karşı bir yaram var. Bunun acısını bu maçta çıkartmak istiyorum” ifadelerini kullandı.