Kweuke'den muhteşem dönüş

Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki Kamerunlu forvet oyuncusu Leonard Kweuke, talihsizliklerden sonra muhteşem bir geri dönüş yaptı, Medical Park Antalyaspor deplasmanında attığı 2 golle takımının yıldızı oldu.

12 MAÇ CEZA ALDI

Çaykur Rizespor'un sezon başında Çek Cumhuriyeti takımı Sparta Prag'dan transfer ettiği Kweuke, and arda büyük şansızlıklar yaşadı. Geçen yıl Çek Cumhuriyeti Kupası'nda oynadığı Mlada Boleslav maçında rakibinin ayağını kırdığı için 12 maç ceza alan Kweuke için devreye giren Çaykur Rizespor, Çek Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruyla cezasının 6 haftaya indirilmesini sağladı.

Sparta Prag'da geçen yıl 35 maçta 13 gol atan Kweuke, kalan 6 maçlık cezasının 2 haftasını Çek Cumhuriyeti'nde, diğer 4 haftayı ise Çaykur Rizespor forması altında ligin ilk 4 haftasında çekti.

GOL ATTI SAKATLANDI

Ligin ilk 4 haftasını cezalı durumda geçiren Kweuke, daha sonra formasına kavuştu. İlk maçta 2 asist yapan tecrübeli oyuncu, 5 hafta forma giydikten sonra deplasmanda Eskişehirspor ile yapılan maçta attığı golden sonra sakatlandı. Ankara'da özel bir hastanede çekilen MR'ında kasığında yırtık olduğu tespit edilen Kweuke, 2 ay sahalardan uzak kaldı. Tedavisi yurt dışında yapılan tecrübeli oyuncu,. uzun bir aradan sonra yeniden sahalara döndü.

"KENETLENEREK LİGDE KALACAĞIZ"

Son haftalarda takımın yıldızı olan Kweuke, Medical Park Antalyaspor maçında attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırmanın yanında ligde tutunma umutlarını artırdı. Ligde 6 gole ulaşan Kweuke, şöyle dedi:

"Bazı şansızlıklar yaşadım. Ancak bunlar geride kaldı. Takımımın başarısı için elimden geleni yapıyorum. Takım arkadaşlarımla iyi bir uyum içerisindeyiz. Kenetlenerek ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzde zorlu Beşiktaş maçı var. Bu maçtan da en iyi sonuçla ayrılacağız."