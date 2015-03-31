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31.03.2015 - 15:12 | | AA

Kweuke'nin durumu belirsiz!

Çaykur Rizespor, hafta sonu sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kweuke'nin durumu belirsiz!
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Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Eren Albayrak, Godfrey Oboabona, Ousmane Viera, Ali Adnan, Kyle Lafferty ve A2 takımıyla hazırlık maçı yapacak futbolcular katılmadı.

Yeşil-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam ederken futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Endonezya maçında sakatlanan Kamerunlu Leonard Kweuke ise takımdan ayrı çalıştı. Kweuke'de, çekilen MR sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığı, ağrıları devam eden oyuncunun Fenerbahçe karşısında oynayıp oynamayacağına maç günü teknik direktör Karaman tarafından karar verileceği öğrenildi.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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