Kweuke'ye ceza kesiliyor! Takımdan ayrı çalışacak

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile yapılan maçta teknik direktör Hikmet Karaman ile tartışan Çaykur Rizesporlu Leony Leonard Kweuke, yönetim kurulu kararına kadar takımdan ayrı çalışacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre maçın 87. dakikasındaki penaltı atışını kullanmak için teknik direktör Hikmet Karaman ile tartışan Kweuke, kulüp yönetim kurulunun kendisi hakkında vereceği karara kadar, takımdan ayrı antrenman yapacak.

Kamerunlu futbolcu, takımın penaltıcısı Deniz Kadah olmasına rağmen atışı kendisi kullanmış, golden sonra da hocasına tepki göstermişti.

Kaptan Kıvanç'tan kulüp bulması istendi

Karadeniz temsilcisinde, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmayan kaptan Kıvanç Karakaş'tan, kendisine kulüp bulmasını istendi.

Alınan bilgiye göre teknik direktör Karaman, kafası karışık olduğu gerekçesiyle maç öncesi Kıvanç'a izin verdi. Kulüp yöneticileri de transferi için kulüplerle görüşmesi için futbolcuya müsaade etti.

Kıvanç Karakaş'ın Çaykur Rizespor ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.