"Kweuke'yi satmayacağız"

Başkan Metin Kalkavan, Süper Lig'de çeşitli kulüplerle adı anılan Leonard Kweuke'yle özel bir görüşme yaptıklarını söyledi. Kweuke'nin takımda kalmayı istediğini, kendilerine de resmi bir teklif olmadığını ifade eden Başkan Kalkavan, bu konuda şunları söyledi:

"Futbolcularımıza teklif gelmesi sevindirici ama satma taraftarı değiliz. Futbolcularımıza gelen teklifler bizi gururlandırır ve sevindirir ama resmi hiç bir teklif yok. Kweuke'yi de satmayacağız. Sözleşmeleri yıl sonunda sona erecek olan Eren ve Koray için de görüşmelerimiz devam ediyor ama henüz biten bir şey yok. Bursaspor'dan kiralık olarak aramıza katılan genç Ertuğrul müthiş oynuyor. Bu oyuncunun satın alma opsiyonu bizde değil. Gelecekte çok iyi oyuncu olacak."

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Çaykur Rizespor'da bu sezon attığı 8 golle yeşil mavili takımın en gölcü oyuncusu olan Leonard Kweuke, 3'üncü sezonda yeşil mavili forma altında 32 gole ulaştı. Kweuke, bu sezon attığı 8 golün 5'ini deplasmanda, 3'ünü ise sahasında oynanan maçlarda kaydetti. Kweuke'nin 8 golünden 3'ü penaltılardan geldi. Çaykur Rizespor'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu Rize'de mutlu olduğunu söyledi.