La Clippers – Toronto Raptors maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Batı Konferansında ilk 5’te bulunan Los Angeles Clippers evinde oynayacağı 5 maçlık serinin son karşılaşmasına çıkıyor. Bu serinin geride kalan 4 maçında sadece Milwaukee’ye kaybeden Kaliforniya ekibi sahasında en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımlardan biri. Ayrıca ribaund istatistiklerinde de fark yaratıyorlar.

Doğu’nun lider adaylarından Toronto Raptors ise 5 maçlık deplasman serisinin ilk 2 karşılaşmasını kazanmıştı. Toplamda ise 9 maçta sadece 2 mağlubiyetleri var. Daha çok savunmasıyla ön plana çıkan Kanada ekibi özellikle 3 sayılık atış savunma konusunda ligin lideri.

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

LA Clippers evinde çıktığı 6 maçta 1 kez kaybetti.

Bu sezon LA Clippers’ın hiçbir maçı uzatmaya gitmedi.

Toronto Raptors geride kalan 9 maçta sadece 2 kez kaybetti.

İki ekip arasında oynanan son 5 resmi maçın 3’ünü Toronto kazandı.

NE OYNUYORLAR?

Misli.com’dan canlı izlenebilecek ve canlı bahis yapılabilecek karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %40’a yakını Toronto Raptors’un kazanacağını düşünüyor.