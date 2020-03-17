La Liga Başkanı Tebas: "Bir karar almak zorundayız”

CELAL UMUT EREN

Javier Tebas, gece gündüz bu konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve tüm ayrıntılarıyla planlarını hazırladığını aktardı, “Çok kritik bir sürecin başındayız. Bu ciddi bir sağlık meselesi. Önce sağlık! Diğer ülkelerle tele konferanslar yaptık, bir karar almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Avrupa ve dünyayı ciddi anlamda etkileyen Koronavirüs, spor branşlarını vurmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının başlamasıyla bir bir ertelenen liglerde artık iptal kararları konuşuluyor.

İlk ciddi açıklama da İspanya’dan geldi. La Liga Başkanı Javier Tebas, bir haftadır adeta gece gündüz bu işle uğraştığını söyledi. Almanya, İtalya ve Fransa’daki federasyonlar ile liglerle sürekli olarak telekonferanslar yaptıklarını dile getiren Javier Tebas, ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Normalde La Liga’nın 4 Nisan’a kadar ertelendiğini ancak şu anda iptal kararını masaya yatırdıklarını kaydeden 57 yaşındaki başkan, “Hafta boyunca çalışmalar yaptık. Şu anda kritik bir sürecin başındayız. Çok kritik bir süreç. Avrupa’daki sağlık kuruluşları, diğer ligler ve federasyonlarla görüşüyorum. Özellikle bu önümüzdeki hafta çok önemli. Liglerle ve federasyonlarla nasıl anlaşırız bilmiyorum. Ortada ekonomik bir süreç de olacak. Nasıl etkileniriz hesaplamamız lazım. Ama bu ciddi bir sağlık meselesi. Önce sağlık! Bir karar almak zorundayız” ifadelerini kullandı.



İspanya’da şu anda antrenmanların bile kapatıldığını anımsatan La Liga’nın başkanı, UEFA toplantısının belirleyeceği olacağının altını çizdi. Öte yandan, Valencia başta olmak üzere Real Sociedad, Deportivo la Coruna, Real Madrid ve Atletico Madrid’deki vakalar kulüpleri ve sporcuları endişelendiriyor.

Ertelemeler artarak sürüyor

Brezilya ve Meksika’daki futbol karşılaşmaları, koronavirüs salgını sebebiyle süresiz ertelendi. Brezilya Futbol Federasyonu, Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı. Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi. Meksika’da Liga MX’in internet sitesinden yapılan duyuruda da; erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.

Sırbistan’da şok

3 Mart’taki UEFA kongresine katılan Sırbistan Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı Marko Pantelic’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Pantelic, İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc’ın ardından kongreye katılıp koronavirüs kapan ikinci isim oldu.

Bu arada Avrupa ve dünyada liglerin askıya alınması kararları devam ediyor. Son olarak Sırbistan’da futbol federasyonu, başbakanlıkla görüşerek tüm futbol müsabakalarının askıya alınması kararını aldı.

Dostluk maçlarının dahi olmayacağı da açıklanırken antrenmanların bile olmayacağı kaydedildi.

Öte yandan tüm futbol faaliyetlerini süresiz olarak askıya alan Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini de açıkladı.

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