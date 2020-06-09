La Liga bekleyişte! ‘Fantastik olacak’



Tüm dünyayı esir alan koronavirüs sonrası normalleşme döneminde Avrupa’da futbol yeniden başladı. Özellikle Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’de gelen ‘devam’ kararları insanları umutlandırdı. İspanya’da Marca Gazetesi de, ‘Lig evresi’ başlığıyla koronavirüs terminolojisine gönderme yaptı. Virüsün hep yeni evreye geçtiğine vurgu yapılarak artık ‘futbol evresinin’ başladığı aktarıldı. Tarihi ve ilginç bir sezon olduğu da yazıldı.



‘Fantastik olacak’

Almanya’dan sonra ikinci büyük lig olarak İspanya La Liga’nın 11 Haziran Perşembe günü sahaya ineceği kaydedildi. Puan tablosu ve fikstür duyurusu da eklenirken; gelecek hafta İtalya ve İngiltere ile heyecanın tamamen geri döneceğinin altı çizildi. Açılıştaki Real Betis-Sevilla derbisinin tam anlamıyla ‘fantastik’ olduğu aktarılırken; futbol hasretinin ve yaşanan sıkıntıların bir derbi heyecanıyla geride bırakılacağı dile getirildi.

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