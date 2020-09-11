La Liga heyecanı D Smart ekranında

Dünyanın en kaliteli oyuncularının forma giydiği İspanya Ligi LaLiga yeni sezon heyecanı ile D-Smart’ta izleyicileriyle buluşacak.

Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, Messili kadrosuyla Barcelona, şampiyonluk hedefindeki Atletico, pandemi dönemindeki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Villarreal, Enes Ünallı kadrosuyla Getafe gibi takımların kıran kırana mücadelesini bu sezon da D-Smart kalitesiyle izlenecek.

İlk hafta buluşmalarında toplam 7 maç oynanacak ve müsabakaların tamamı D-Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak.

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