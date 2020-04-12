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12.04.2020 - 07:00 |

La Liga'da 1 milyonluk rekor

La Liga takımlarından 19 futbolcunun katıldığı Espor turnuvası büyük rağbet gördü.

La Liga'da 1 milyonluk rekor

 

ONUR DİNÇER

Dev yıldızlar
La Liga takımlarından 19 futbolcunun katıldığı Espor turnuvası büyük rağbet gördü. Ülkede lige verilen arada futbolcular La Liga tarafından düzenlenen organizasyonda hünerlerini elektronik ortamda sergilerken, turnuvaya Barcelona’dan Sergi Roberto, Real Sociedad’dan Adnan Januzaj, Real Madrid’’den Marco Asensio gibi pek çok yıldız futbolcu katıldı.

La Liga farkı
FIFA 20 maçlarını çeşitli platformlar üzerinden toplam 1 milyondan fazla kişi izledi. Real Madrid’den Asensio’nun, Leganesli futbolcu Aitor Ruibal’ı yendiği final maçı 170 bin görüntü sayısına ulaştı. Formula 1 gibi birçok organizasyon benzer uygulamayı yapsa da La Liga yıldızlarının futbol maçlarının izlenme oranlarının daha iyi olduğu belirtildi.

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