La Liga'da balkon tribünü! Eibar maçları...



Koronavirüsün gölgesinde futbola dönmeye başlayan Avrupa’da seyircisiz maçlar en büyük konu oldu. İspanya’da ise seyircisiz kararının uğramadığı taraftarlar gündeme geldi. La Liga’da Eibar ve bir alt ligde Rayo Vallencano ile Racing Santander taraftarlarının balkonlarının doğrudan sahayı görmesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Maçı sanki tribündeymiş gibi çok rahat imkanı olan taraftarlar için balkonlara kimseyi almamaları konusunda uyarı yapıldı.

‘Stattan daha rahat’

MARCA’ya konuşan Eibar taraftarı Xepe Gallastegui, “7. kattaki balkonumdan maçı rahatlıkla izliyorum. Ben normal zamanda da zaten bilet almaya gerek görmüyordum. Eskiden tüm arkadaşlarım balkonumuzda maç izliyorduk ama bu süreçte sadece eşimle ben olacağız. Evimizin balkonundaki görüntü tribünden çok daha iyi” dedi. Rayo Vallecano taraftarı Alfonso Fernandez de, “Odamın camı tam kale arkası. Tribünden çok daha rahat ve komforlu” yorumunu yaptı.

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