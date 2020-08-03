La Liga'da Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu!

İspanya La Liga'da sezonu son sırada tamamlayan ve küme düşen Espanyol resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada pandemi döneminin yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle bu sezon küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Açıklamada "Pandemi sürecinin yarattığı olumsuz ekonmoik etki 2020/21 sezonuna kadar uzanacak. Buna ekonomik etkiyi eklersek, bu durum haksızlıktır. Pandemi sürecinden en çok etkilenenlerin cezalandırılması kesinlikle haksız bir durum. Tüm koşulları göz önünde bulundurursak, bu sezon küme düşmenin kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Farklı formüller ve yardımlaşmayla gelir kaybı telafi edilebilir." ifadeleri kullanıldı.

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