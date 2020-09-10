La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart’ta başlıyor
Dünyanın en kaliteli oyuncularının forma giydiği İspanya Ligi LaLiga yeni sezon heyecanı ile D-Smart’ta izleyicileriyle buluşacak.
Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, Messi’li kadrosuyla Barcelona, şampiyonluk hedefindeki Atletico Madrid, pandemi dönemindeki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Villarreal, Enes Ünal’lı kadrosuyla Getafe, Real Sociedad, Valencia gibi takımların kıran kırana mücadelesini bu sezon da D-Smart kalitesiyle izleyeceksiniz.
İlk hafta buluşmalarında toplam 7 maç oynanacak ve maçların tamamı D-Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacaktır. İşte D-Smart ve D-Smart GO’da naklen yayınlanacak maçların programı;
12 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART ( + YOUTUBE )
19.30 LA LIGA – GRANADA – A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )
22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART
13 EYLÜL PAZAR
15.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART
19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART
22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART