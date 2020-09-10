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10.09.2020 - 12:50 |

La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart’ta başlıyor

Dünyanın en kaliteli oyuncularının forma giydiği İspanya Ligi LaLiga yeni sezon heyecanı ile D-Smart’ta izleyicileriyle buluşacak.

La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart’ta başlıyor
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Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, Messi’li kadrosuyla Barcelona, şampiyonluk hedefindeki Atletico Madrid, pandemi dönemindeki müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Villarreal, Enes Ünal’lı kadrosuyla Getafe, Real Sociedad, Valencia gibi takımların kıran kırana mücadelesini bu sezon da D-Smart kalitesiyle izleyeceksiniz.

İlk hafta buluşmalarında toplam 7 maç oynanacak ve maçların tamamı D-Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacaktır. İşte D-Smart ve D-Smart GO’da naklen yayınlanacak maçların programı;

12 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 LA LIGA – EIBAR – CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART  ( + YOUTUBE )

19.30 LA LIGA – GRANADA – A.BILBAO ( CANLI – SPOR SMART )

22.00 LA LIGA – CADIZ – OSASUNA ( CANLI ) SPOR SMART

13 EYLÜL PAZAR

15.00 LA LIGA – ALAVES – BETIS ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 LA LIGA – VALLADOLID – SOCIEDAD ( CANLI ) SPOR SMART

19.30 LA LIGA – VILLARREAL – HUESCA ( CANLI ) SPOR SMART

22.00 LA LIGA - VALENCIA – LEVANTE ( CANLI ) SPOR SMART

La Liga’da yeni sezon heyecanı D-Smart’ta başlıyor

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