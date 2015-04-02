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02.04.2015 - 16:27 | | RİZE (AA)

Lafferty, Bruno Alves'ten çekiniyor

İrlandalı golcü Kyle Lafferty, "Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu. Bruno Alves'e karşı milli takımda oynama fırsatı bulmuştum. Çok önemli bir oyuncu, işimiz zor olacak" dedi.

Lafferty, Bruno Alves'ten çekiniyor
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Çaykur Rizespor, 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rize Yeni Şehir Stadı'nda, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana milli takım kamplarından dönen oyuncular da katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan İrlandalı golcü Kyle Lafferty, milli takımında son maçta iki gol atarak başarılı bir performans sergilediğini ama bunu henüz lige yansıtamadığını söyledi.

Ligde rahat konuma gelmek istediklerini, hafta sonu Fenerbahçe karşısında çok zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Lafferty, Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Kupası'nda iyi oynamaları ve öne geçmeyi de başarmalarına karşın iyi oyunlarını sonuca yansıtamadıklarını anlattı.

Ligde haftalardır iyi oynadıklarını belirten Lafferty, "Fenerbahçe karşısında çok zor ve zevkli bir maç oynayacağız. İyi oyunumuzu skora yansıtmak istiyoruz" dedi.

Lafferty, Kweuke'nin son derece iyi performans gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Son haftalarda ilk 11'de şans bulamıyorum. Kweuke'ye büyük saygı duyuyorum. Sıranın bana gelmesi ve daha fazla gol atmak için çalışıyorum. Sıra bana geldiğinde elimden geleni yapıyorum. Fenerbahçe'ye karşı da iyi işler yapmak için çalışacağım. Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu. Bruno Alves'e karşı milli takımda oynama fırsatı bulmuştum. Çok önemli bir oyuncu, işimiz zor olacak."

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