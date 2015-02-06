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06.02.2015 - 16:50 | | DHA

Lafferty tesislere yerleşti!

Çaykur Rizespor’un İngiltere'nin Norwich City takımındantransfer ettiği Kuzey İrlandalı forvet oyuncusu 27 yaşındaki Kyle Lafferty, "Takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

Lafferty tesislere yerleşti!
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Yeşil mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile perşembe akşamı oynadığı karşılaşmayı giydiği yeşil mavili forma ile izleyen Kyle Lafferty, tesislere yerleşti. Teknik direktör Hikmet Karaman ve futbolcular ile tanışan Lafferty'nin pazar akşamı ligde oynanacak Beşiktaş karşısında kadroda yer alabileceği bildirildi.

Bu sezon basında transfer olduğu Norwich City forması altında ligde 18 maçta 810 dakika görev alan Lafferty, 1 gol, 2 asist yaptı. Kuzey İrlanda milli takımı formasını 39 kez giyen Lafferty, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı 4 maçta 3 gol attı.

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