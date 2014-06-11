Lahm ve Müller'in sözleşmeleri uzatıldı

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, yıldız futbolcuları Philipp Lahm ve Thomas Müller'in sözleşmelerini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da henüz sona ermeyen sözleşmelerinin 2'şer yıl uzatıldığı, takım kaptanı Lahm'ın 2018, Thomas Müller'in de 2019 tarihine kadar sürecek mukavelelere imza attıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Lahm ve Müller'in Bayern Münih'in önemli yapı taşları

olduğunu belirterek, iki oyuncunun da kariyerinin başından bu yana bulundukları kulüpte gelecekte de önemli rol oynayacaklarını belirtti.

Lahm da kariyerini Bayern Münih'te sonlandırmak istediğini ve bunun kendisinin son sözleşmesi olacağını ifade ederek, "Bu benim isteğimdi. Bundan dolayı çok memnun ve mutluyum" ifadesini kullandı.

Transferin gözde isimlerinden Müller ise, Dünya Kupası başlamadan önce sözleşmesinin 2019'a kadar uzatılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, "En büyük dileğim gerçek oldu. Doğru yerde ve doğru kulüpteyim. Bayern Münih'in gelecek planlarında yer almak beni çok mutlu ediyor" dedi.mil