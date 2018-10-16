Lakers biletleri uçtu! LeBron James çılgınlığı...

NBA'de yeni sezona sayılı saatler kala Los Angeles Lakers taraftarları, yıldız oyuncu LeBron James'i bekliyor. Lakers, 21 Ekim'de Houston Rockets karşısında sezonun ilk iç saha maçına çıkarken LeBron'u yeni formasıyla Staples Center'da izlemenin bedeli cep yakıyor.

Lakers-Houston maçının ortalama bilet fiyatları 934 dolar. Yani 5400 lira. 3839 dolara da bilet var, 7732 dolara'a da... Lakers yönetimi bilet fiyatlarındaki artışı LeBron James'ın transferine bağlıyor..

NBA'de yeni sezon bu gece perde açarken Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James, sadece evindeki değil hemen hemen her şehirde bilet fiyatlarını yükseltiyor.

CNBC International'ın derlediği habere göre, LeBron'un gelişiyle birlikte sadece Staples Center'da bilet fiyatları yüzde 427'ye yükseldi.

En pahalı maç Houston Rockets

Yaklaşan sezon için en çok talep gören maçlar arasında Houston Rockets'in Lakers'a konuk olacağı karşılaşma yer alıyor. Bu maç için ortalama bilet fiyatı ise 934 dolar.

İkinci en pahalı bilet ise son şampiyon Golden State Warriors'un Los Angeles Lakers'ı ağırlayacağı maç olarak görünüyor. Dev mücadelenin bilet fiyatları yüzde 120 artışla 700 dolar ortalamasında.

Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'in ayrılışıyla bilet satışları düşüş yaşarken, 'Kral'ın Cleveland forması ile oynadığı son final maçının bilet ortalama fiyatı 684 dolar'dı. 33 yaşındaki yıldızın Lakers'a katkısı sadece bilet satışları değil.

James'in Temmuz ayında mor-sarılı kulübe imza attığından bu yana sadece bir internet sitesinde günde 200 forma ortalamayla toplam 12 bin LeBron James forması satıldı.

