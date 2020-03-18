Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Lakers corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor
18.03.2020 - 10:52 |

Lakers corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor

Brooklyn Nets'te 4 basketbolcuda corona virüs tespit edilmesinin ardından Nets'in son rakibi Los Angeles Lakers takım halinde karantinaya alınacak.

Lakers corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor

Brooklyn Nets'te 4 basketbolcuda corona virüs tespit edilmesinin ardından Nets'in son rakibi Los Angeles Lakers takım halinde karantinaya alınacak. ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Lakers Çarşamba günü corona virüs için teste tabi tutulacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
NBA'de şok! Kevin Durant'ın testi pozitif çıktı...

Los Angeles Lakers, Utah Jazz ile iptal olan maçın hemen öncesinde Brooklyn Nets'le oynamıştı. 

Lakers'tan yapılan açıklamada, "10 Mart'taki Brooklyn Nets ile oynana maç sonrası riskler göz önüne alındığında, çeşitli sağlık görevlileri, NBA ve UCLA Sağlık doktorlarımızla istişare edilerek oluşturulan COVID-19 prosedürlerimizin ve protokolümüzün bir sonraki adımlarını takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

LeBron James, Anthony Davis gibi dünyaca ünlü yıldızlara corona virüs testleri uygulanacak ve bu oyuncular 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Lakers corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyor

Jesse Sekidika antrenmanlarına devam ediyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cristiano Ronaldo'ya corona virüsten sonra deprem şoku!

Cristiano Ronaldo'ya corona virüsten sonra deprem şoku!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları tam gaz devam! Misli.com'da iddaa oyna...

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları tam gaz devam! Misli.com'da iddaa oyna...

Lazio ve Rangers, Ekuban’ı izliyor

Lazio ve Rangers, Ekuban’ı izliyor

Son dakika | Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Son dakika | Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması

Sıradaki Haber