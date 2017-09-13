Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Lakers, Kobe Bryant'ın formalarını emekliye ayırıyor
13.09.2017 - 13:14 | | AA

Lakers, Kobe Bryant'ın formalarını emekliye ayırıyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, efsane oyuncusu Kobe Bryant'ın 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayıracağını duyurdu.

Lakers, Kobe Bryant'ın formalarını emekliye ayırıyor
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki eski basketbolcu Bryant'ın giydiği 8 ve 24 numaralı formaların Golden State Warriors'ın 18 Aralık'ta Staples Center'da misafir edileceği karşılaşmada emekliye ayrılacağı bildirildi.

Böylece Bryant, NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçecek.

Bryant, Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Magic Johnson (32), Kerim Abdülcabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy (42), Jerry West (44) ve Jamaal Wilkes'tan (52) sonra forma numarası emekliye ayrılan 10. Lakers oyuncusu olacak.

Kobe Bryant, 20 yıl formasını giydiği Lakers'ta 5 NBA şampiyonluğu yaşadı. Takımıyla 2 kez NBA finallerinin, bir kez de normal sezonun en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Bryant, 18 defa all-star seçildi. Efsane basketbolcu, 33 bin 643 sayıyla Kerim Abdülcabbar ve Karl Malone'un ardından NBA'de tüm zamanların en skorer 3. ismi konumunda bulunuyor.

Lakers, Kobe Bryantın formalarını emekliye ayırıyor

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber