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04.12.2020 - 11:47 | | ANKARA (AA)

Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi.

Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi
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Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve söz konusu oyuncuların sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin verilmeyeceği belirtildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Lakers, 35 yaşındaki James'e iki sezon için 85 milyon dolar, 27 yaşındaki Davis'e ise 5 sezon için 190 milyon dolar ödeme yapacak.

Kariyerinde 4 kez en değerli oyuncu ve 16 kez all-star seçilen James, 25,3 sayı, 10,2 asist, 7,8 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamasıyla geçen sezon Lakers'ın şampiyonluğunda en önemli pay sahibi oyuncu olarak öne çıkmıştı.

7 kez kez all-star unvanını elde eden Davis ise geçen sezon 26,1 sayı, 9,3 ribaunt, 3,2 asist, 2,3 blok ve 1,5 top çalma ortalamasıyla Lakers'ta şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı.

Lakers, LeBron James ve Anthony Davis ile sözleşme yeniledi

 

 

 

  

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