Lakers, Rockets'a "dur" dedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 122-116 mağlup ederek rakibinin 14 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Lakers'ın Rockets'ı 122-116 yendiği mücadelede 38 sayıyla kariyer rekoru kıran Kyle Kuzma, takımının 11. galibiyetini almasında önemli rol oynadı.
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Lakers adına Corey Brewer 21, Lonzo Ball 16, Brandon Ingram ve Larry Nance Jr 13'er sayı attı.
James Harden'ın 51, Eric Gordon'ın 21 ve Trevor Ariza'nın 18 sayısı, 14 maç sonra kaybeden lig lideri Rockets'ta sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.
Warriors'tan üst üste 10. galibiyet
Son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Memphis Grizzlies'ı 97-84'lük skorla geçerek peş peşe 10. olmak üzere 25. galibiyetine ulaştı.
Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada Warriors adına Klay Thompson 29, Kevin Durant 22, Omri Casspi 12 sayı kaydetti.
Sezonun 21. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta Marc Gasol 21, Tyreke Evans, Jarell Martin ve Ben McLemore 10'ar sayı buldu.
Ersan İlyasova'nın 10 sayısı Hawks'a yetmedi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, Philips Arena'da konuk ettiği Indiana Pacers'a 105-95 yenildi.
Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Hawks'ta John Collins'in 18, Kent Bazemore ve Marco Belinelli'nin 13'er sayısı sezonun 24. mağlubiyetini önleyemedi. Ersan İlyasova ise ilk 5'te başlayıp 26 dakika süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
Bu sezon 18. galibiyetini elde eden Pacers'ta Victor Oladipo 23, Myles Turner 20, Bojan Bogdanovic 19 sayı üretti.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 111-129
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 95-105
Boston Celtics-Miami Heat: 89-90
Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 99-104
Chicago Bulls-Orlando Magic: 112-94
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 116-122
Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 107-79
Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 110-93
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 104-112
Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 91-93
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 97-84
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 108-95