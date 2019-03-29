Lakers'a LeBron da yetmedi

NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan James'i geçen yaz kadrosuna dahil ederek iddiasını gösteren Lakers, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda play-off'lara kalamayarak beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

Kazandığı 16 şampiyonlukla Boston Celtics'in (17) ardından NBA tarihinin ikinci en başarılı takımı konumundaki Los Angeles Lakers, son yıllarda ise büyük bir gerileme sürecine girdi.

Kulüp tarihinin en kötü dönemi

71 yıllık kulüp tarihinde 2013'e kadar sadece 5 kez play-off'lara kalamayan Lakers, 65 sezonda yaşamadığı talihsiz süreci son 6 sezona sığdırdı.

Büyük beklentilerle girilen 2018-19 sezonunda sakatlıklar, formsuzluk ve kadro uyumsuzluğu gibi gerekçelerle Lakers, üst üste 6'ncı kez play-off'lara kalamayarak basketbolseverleri şaşırttı.

LeBron kariyerinin en uzun sakatlığını yaşadı

Sezonuna iyi başlayarak ilk 30 maçının 18'ini kazanan ve Batı Konferansı'nda 4'üncü sıraya kadar yükselerek play-off'a kalma yolunda taraftarına umut veren Lakers'ta, özellikle 2019 yılından itibaren işler kötüye gitmeye başladı.

2004-05 sezonundan bu yana kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele edemeyecek James'in, sakatlığının ardından forma giydiği maçlardaki performansı ise öncekilere oranla sönük kaldı.

Kariyerinde 3 şampiyonluk yaşayan ve 4 kez en değerli oyuncu (MVP) seçilen James, büyük umutlarla geldiği Lakers'taki ilk sezonunda umduğunu bulamadı.

Kadro derinliği yeterli olmadı

James'in yanı sıra takımın önemli oyuncuları Rajon Rondo, Brandon Ingram, Josh Hart ve takım savunmasında önemli rol oynayan Lonzo Ball ve Tyson Chandler da bu sezon uzun süreli ciddi sakatlıklar yaşadı.

Diğer NBA takımlarına oranla kadro derinliği konusunda sıkıntılar yaşayan Lakers'ta üst üste yaşanan sakatlıklar takımın uyum sürecini uzatırken, özelikle James'in forma giymediği maçlarda yaşanan yenilgiler, takımı play-off sıralamasının altına düşürdü.

Sakatlanan oyuncuların geri dönüş süresinin beklenenden fazla uzaması da ideal kadroyla maçlara çıkılmasını engelledi.

Takas söylentileri takımı olumsuz etkiledi

New Orleans Pelicans'ta forma giyen all-star oyuncu Anthony Davies'in Los Angeles Lakers'a takas olacağı yönündeki iddialar da takımın performansında önemli değişime yol açtı.

Gerçekleşmeyen takasta Lakers'tan Pelicans'a gönderilecek oyuncular arasında takımın geleceği atfedilen Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Josh Hart, Ivica Zubac ve Kentavious Caldwell-Pope'un adlarının geçmesi, takım moralini olumsuz yönde etkiledi.

Rotasyonlar verimli olmadı

Sezon başında LeBron James ile 4 yıllığına 156 milyon dolar karşılığında anlaşan Lakers'ta kadroda bütçe açmak için gönderilenlerle son yıllarda kadroda düşünülmeyerek yollanan oyuncuların yeni takımlarındaki üstün performansı, Lakers yönetiminin tercihlerini tartışılır hale getirdi.

James'in bütçe açığını doldurmak için gönderilen basketbolculardan Julius Randle, bu sezon New Orleans Pelicans formasıyla formunu artırarak 21,2 sayı ve 8,6 ribaunt ortalamasına ulaştı.

Lakers'ta geçen sezon 1,5 sayı ve 1,1 ribaunt ortalamasıyla mücadele eden Thomas Bryant, bu sezon daha fazla süre aldığı Washington Wizars formasıyla 10 sayı ve 6 ribaunt ortalamasına çıktı.

Kadroda geçen sezon düşünülmeyen oyunculardan D'Angelo Russell, bu sezon Brooklyn Nets takımında 20,8 sayı, 7 asist ve 3,7 ribaunt ortalamaya ulaşarak kariyerinde ilk kez all-star seçildi.

Benzer şekilde Cleveland Cavaliers formasıyla kendini bulan Jordan Clarkson, bu sezon sayı ortalamasını 17'ye çıkararak kariyerinin en iyi dönemine imza attı.

Lakers'dan 2017'de ayrılmasının ardından kariyerinde yükselişe geçen Lou Williams da Los Angeles kentinin diğer takımı Clippers'da geçen yılın en iyi 6'ncı oyuncusu unvanını elde etti.