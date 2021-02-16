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16.02.2021 - 12:07 | | AA

Lakers'ta Anthony Davis sahalardan bir süre uzak kalacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Lakers'ta Anthony Davis sahalardan bir süre uzak kalacak
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Kulüpten yapılan açıklamada, Denver Nuggets ile oynanan maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Davis'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sağ aşil tendonunda zorlanma tespit edilen oyuncunun Minnesota Timberwolves maçında forma giyemeyeceği, takım doktorları tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası sahalara dönüş tarihinin netleşeceği kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kariyerinde 7 kez all-star seçilen 27 yaşındaki oyuncunun, sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

Önceki yıllara oranla performansında düşüş yaşayan Anthony Davis, bu sezon Lakers formasıyla 22,5 sayı, 8,4 ribaunt ve 3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Lakersta Anthony Davis sahalardan bir süre uzak kalacak

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