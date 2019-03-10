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10.03.2019 - 12:04 | | ANKARA (AA)

Lakers'ta Ingram şoku! Sezonu kapadı...

NBA'in köklü ekibi Lakers'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

Lakers'ta Ingram şoku! Sezonu kapadı...
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek. Üst üste 5, son 10 maçta 8 mağlubiyet alarak play-off potasından uzaklaşan Lakers'ta, sakatlanan oyuncular arasına Lonzo Ball, Tyson Chandler ve Kyle Kuzma'dan sonra Brandon Ingram de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ omzundaki ağrılar sebebiyle 3 Mart'tan bu yana sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki basketbolcu, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Ingram'in, bu sezon çıktığı 52 maçta 18,3 sayı ve 5,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

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