LaLiga’da 35 ve 36. hafta maç programları belli oldu!
LaLiga heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında devam ediyor.
Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 82. Kanal olacak. Yayın programı ise şu şekilde:
LALIGA 35. HAFTA
7 TEMMUZ SALI
20:30 Valencia-Valladolid ( SPOR SMART )
23:00 Celta Vigo-A.Madrid ( SPOR SMART )
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA
21:30 Getafe-Villarreal ( 82. KANAL )
23:00 Barcelona-Espanyol ( SPOR SMART )
01.00 Betis-Osasuna (SPOR SMART )
9 TEMMUZ PERŞEMBE
20:30 Eibar-Leganes (82.KANAL)
20:30 Mallorca-Levante ( SPOR SMART )
23:00 A.Bilbao-Sevilla ( SPOR SMART )
10 TEMMUZ CUMA
20:30 Real Sociedad-Granada ( SPOR SMART )
23:00 Real Madrid-Alaves ( SPOR SMART )
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LALIGA 36. HAFTA
11 TEMMUZ CUMARTESİ
18:00 Osasuna-Celta Vigo ( SPOR SMART + YOUTUBE )
20:30 Valladolid-Barcelona ( SPOR SMART )
23:00 A.Madrid-Betis ( SPOR SMART )
12 TEMMUZ PAZAR
15:00 Espanyol-Eibar ( SPOR SMART )
18:00 Levante-A.Bilbao ( SPOR SMART )
20:30 Leganes-Valencia ( SPOR SMART )
23:00 Sevilla-Mallorca ( SPOR SMART )
13 TEMMUZ PAZARTESİ
20:30 Alaves-Getafe (82.KANAL)
20:30 Villarreal-Real Sociedad ( SPOR SMART )
23:00 Granada-Real Madrid ( SPOR SMART )
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