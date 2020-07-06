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Haberlerİspanya La Liga Haberleri LaLiga’da 35 ve 36. hafta maç programları belli oldu!
06.07.2020 - 09:47 |

LaLiga’da 35 ve 36. hafta maç programları belli oldu!

LaLiga heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında devam ediyor.

LaLiga’da 35 ve 36. hafta maç programları belli oldu!
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Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 82. Kanal olacak. Yayın programı ise şu şekilde:

LALIGA 35. HAFTA

7 TEMMUZ SALI  

20:30 Valencia-Valladolid ( SPOR SMART )

23:00 Celta Vigo-A.Madrid ( SPOR SMART )

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

21:30 Getafe-Villarreal ( 82. KANAL )

23:00 Barcelona-Espanyol ( SPOR SMART )

01.00 Betis-Osasuna (SPOR SMART )

9 TEMMUZ PERŞEMBE

20:30 Eibar-Leganes (82.KANAL)

20:30 Mallorca-Levante ( SPOR SMART )

23:00 A.Bilbao-Sevilla ( SPOR SMART )

10 TEMMUZ CUMA

20:30 Real Sociedad-Granada ( SPOR SMART )

23:00 Real Madrid-Alaves ( SPOR SMART )

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LALIGA 36. HAFTA

 

11 TEMMUZ CUMARTESİ

18:00 Osasuna-Celta Vigo ( SPOR SMART + YOUTUBE )

20:30 Valladolid-Barcelona ( SPOR SMART )

23:00 A.Madrid-Betis ( SPOR SMART )

 

12 TEMMUZ PAZAR

15:00 Espanyol-Eibar ( SPOR SMART )

18:00 Levante-A.Bilbao ( SPOR SMART )

20:30 Leganes-Valencia ( SPOR SMART )

23:00 Sevilla-Mallorca ( SPOR SMART )

 

13 TEMMUZ PAZARTESİ

20:30 Alaves-Getafe (82.KANAL)

20:30 Villarreal-Real Sociedad ( SPOR SMART )

23:00 Granada-Real Madrid ( SPOR SMART )

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olabilirsiniz.

 

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