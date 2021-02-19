Larin operasyonu
Beşiktaş’ın bu sezon gol yollarındaki en etkili isimlerinden biri olan Cyle Larin’e devre arasında yurt dışından gelen teklifleri geri çeviren siyah-beyazlı yönetim, Kanadalı oyuncuyla nikah tazelemenin hesaplarını yapıyor.
10 milyon euroya ret
Başarılı golcüye ara transfer döneminde İngiltere’den gelen 10 milyon euroluk teklifi bile kabul etmeyen Kartal’ın, 25 yaşındaki oyuncunun 2022’de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği belirlendi.
Kontratını 2-3 yıl uzatma
Transfer, sözleşme konularını sezon sonuna bırakan ve oyuncuların şampiyonluk yarışındaki motivasyonlarını bozmak istemeyen yönetim, mali şartların oluşması halinde Larin’i uzun süreli kontratla elinde tutmayı hedefliyor. Takımın hücum gücünü korumayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Larin ile büyük olasılıkla mayıs ayında masaya oturacak. Tarafların anlaşması durumunda başarılı oyuncunun kontratı 2 veya 3 yıl uzatılacak.